Utah Jazz apuram-se para os "play-offs" sem jogar

Os Utah Jazz apuraram-se para os "play-offs" da NBA, na madrugada desta sexta-feira, sem terem de jogar. A derrota dos Sacramento Kings, na visita aos New Orleans Pelicans, por 121-118, apurou a equipa de Salt Lake City.

UTah pode, assim, agradecer a Julius Randle pelo duplo-duplo de 34 pontos e 10 ressaltos que foi decisivo para a vitória dos Pelicans. Christian Wood acrescentou 25 pontos, Elfrid Payton contribuiu com 16 e Jahlil Okafor juntou outros 12.

Os duplos-duplos de De'Aaron Fox (25 pontos e 12 assistências) e de Willie Cauley-Stein (12 pontos e 12 ressaltos), além dos 27 pontos de Buddy Hield, não foram suficientes para evitar a derrota dos Kings, que ainda assim continuam vivos. Mas por pouco: daqui para a frente, basta uma só derrota - ou uma vitória dos San Antonio Spurs ou dos Oklahoma City Thunder - para a equipa de Sacramento ficar matematicamente fora da corrida aos "play-offs" da Conferência Oeste.

Os Washington Wizards também viram o seu destino ficar selado, mesmo sem jogar. Isto aconteceu com a vitória dos Miami Heat na receção aos Dallas Mavericks, por 105-99.

A resistência do "rookie" esloveno Luka Doncic, com 19 pontos, oito ressaltos e sete assistências, não foi suficiente para impedir que os Heat recuperassem o défice de 10 pontos registado ao intervalo. O triplo-duplo de Goran Dragic, com 23 pontos, 122 ressaltos e 11 assistências foi determinante para manter a equipa de Miami na corrida aos "play-offs" da Conferência Este.