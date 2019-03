Mais de 600 fogos registados na última semana

Na última semana a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) registou mais de 600 incêndios. Os distritos de Viana do Castelo, Porto e Braga foram os mais afetados.



“Desde o dia 23, que foi o dia que começamos a fazer o incremento das forças no terreno, com o elevar do estado de alerta especial para o nível azul, ocorreram 606 ocorrências de incêndios rurais”, diz à Renascença Alexandre Penha, adjunto de operações da ANPC.

O dia mais grave foi dia 28 com 147 incêndios.

Nos últimos dias, o país tem assistido a uma subida das temperaturas, o que levou as autoridades a colocar o país em Situação de Alerta.

Os crimes de incêndio florestal já levaram à detenção de 20 pessoas desde janeiro. Outras 114 pessoas foram identificadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) pelo mesmo crime.

Em 2018, entre 1 de janeiro e 15 de setembro, registaram-se 9.725 incêndios rurais em Portugal, que resultaram em 38.223 hectares de área ardida, revela o relatório do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas.