Bebé entre os 10 piores jogadores de sempre da Premier League

A revista "FourFourTwo" incluiu o português Bebé no "top-10" da lista dos 50 piores jogadores de sempre da Premier League.

O avançado, de 28 anos, atualmente no Rayo Vallecano, surge na sétima posição, à frente de nomes como Radamel Falcao (50.º), Mário Jardel (30.º), Kostas Mitroglou (22.º) ou Ricky Van Wolfswinkel (19.º).

A "FourFourTwo" descreve a transferência de Bebé do Vitória de Guimarães para o Manchester United, por cerca de nove milhões de euros, em 2010, como "uma das mais desconcertantes da história do futebol inglês, especialmente quando o normalmente meticuloso Alex Ferguson admitiu nunca o ter visto jogar".

Bebé marcou dois golos em sete jogos pelo Manchester United, na primeira época, antes de seguir para sucessivos empréstimos, até ser comprado pelo Benfica, por três milhões de euros.

No entanto, também não se afirmou na Luz, tendo realizado apenas seis jogos, antes de começar nova cadeia de cedências, até os espanhóis do Eibar o adquirirem em definitivo, por 1,5 milhões. No início desta época, o Rayo Vallecano comprou-o por 750 mil euros.

No primeiro lugar da lista, está o protagonista daquele que é considerado o pior negócio da história da Premier League: Ali Dia, suposto primo de George Weah, que chegou à Premier League pela mão do Southampton. Em 1996, o então treinador dos “saints”, Graeme Souness, recebeu um telefonema de George Weah, que lhe falou de Ali Dia, um primo internacional senegalês, de 22 anos, que tinha deixado o PSG e estava interessado em jogar no Southampton. Ali Dia assinou contrato por um mês, mas só fez um jogo: entrou ao minuto 33, frente ao Leeds United, e foi substituído 53 minutos depois, de tão mau que era. Souness ligou a Weah para protestar com a recomendação, apenas para lhe ser informado que o liberiano nem sequer conhecia esse tal Ali Dia.