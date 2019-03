Lesionados das seleções vão a jogo

Os jornais desportivos desta sexta-feira focam-se em Corona e João Félix, de FC Porto e Benfica, respetivamente, que não puderam representar as suas seleções devido a lesão, mas estão aptos para a 27.ª jornada do campeonato. Bruno Fernandes, do Sporting, está em dúvida.

"Corona pronto para a Pedreira", anuncia "O Jogo". O extremo mexicano já treinou e tem lugar no onze do FC Porto que defrontar o Braga. Entorse traumática no tornozelo direito incomoda, mas não impede de jogar.



"Félix vai a jogo", titula "A Bola". O avançado português está recuperado e à disposição de Bruno Lage para a receção do Benfica ao Tondela. Seferovic e Jardel também voltam para a "primeira de oito finais".

"Bruno Fernandes pronto", assegura o "Record", embora os outros jornais façam um prognóstico mais reservado. A manchete deste jornal, contudo, é outra: "Lage travou o fim de Jonas." O treinador do Benfica conseguiu convencer o avançado brasileiro a não acabar a carreira.