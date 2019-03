Dar voz à comunidade para se poder reinventar é o desafio da Misericórdia da Amadora

A Santa Casa da Misericórdia da Amadora, em parceria com a Câmara Municipal da cidade, organiza, esta sexta-feira, uma jornada de reflexão com o lema “Reinventar a Comunidade – Cimeira Local”.

O que se pretende é “dar voz à cidade, dar voz à comunidade, para que ela se possa reinventar, ou seja, não vale a pena com as mesmas soluções combater as questões da atualidade”, admite o diretor geral da Misericórdia de Amadora.

Manuel Girão explica que a ideia ”é dar a volta de uma forma diferente, que permita que os cidadãos possam refletir sobre aquilo que é importante com vista à qualidade de vida e ao bem comum. Foi isso que norteou a organização desta cimeira local, ou seja, trazer para a discussão temas que são distintos, como a educação, a cultura, o desporto, a mobilidade, a qualidade de vida, a cidadania, a solidariedade, o trabalho, o envelhecimento, a participação e a corresponsabilidade”. A ideia, sublinha, “é não ter estas áreas dispersas, mas integrá-las”.

Por isso, “é importante reinventar estratégias, reinventar soluções, mas que essas estratégias e essas soluções partam da comunidade e que cada um de nós sinta que faz parte e sinta que é importante ter um papel ativo, para que possamos resolver de uma forma coletiva os problemas e encontrar soluções para o nosso dia-a-dia. E não estarmos sempre à espera que outros resolvam os problemas, que muitas vezes são facilmente resolvidos se, por exemplo, ajudarmos o vizinho do lado ou se contribuirmos para a coletividade local ou se ajudarmos uma criança que tem dificuldades na escola”.

A ideia é que “cada um encontre a forma para ajudar e contribuir para a qualidade de vida e o bem comum. É esse o grande objetivo desta cimeira local”.

Será um dia de encontro “com pensadores das diversas dimensões da vida e da convivência social, com painéis que conjugam olhares e experiências díspares, ajudando os participantes a localizarem-se no tempo e no espaço, para perspetivarem as melhores políticas e opções nas respetivas áreas”.

Na abertura do evento será lida uma mensagem do Presidente da República. Participam, entre outros, deputados da Assembleia da República, um membro do Governo, personalidades ligadas à área da educação, desporto, mobilidade. A Igreja estará representada com o Padre Vítor Melícias.

E não vão faltar os chamados oradores locais que residem e trabalham na Amadora e vão apresentar a sua visão em cada uma das temáticas.

O encontro vai decorrer nos Recreios da Amadora, no antigo cinema da cidade, o Cine-Plaza, perto da estação de comboios. Começa às 9h15 até às 17h30, seguindo-se uma sessão de humor antes do encerramento.