PlayFátima. Comunicação e vídeo em debate no Santuário de Fátima

A viver uma nova fase nesta era digital, o Santuário de Fátima tem “como uma das grandes prioridades a comunicação”. Depois da "presença efetiva nas redes sociais e percebendo que hoje há uma nova linguagem em emergência, [o Santuário] também tem dado passos para se manter na primeira linha de ação comunicativa. E a questão do vídeo é para nós muitíssimo importante, sobretudo o vídeo online. Eu diria mesmo que é um aspeto estratégico”, afirma Carmo Rodeia, diretora do departamento de comunicação do Santuário.

Por isso, diz esta responsável, “fazia todo o sentido para nós, Santuário, promover umas jornadas sobre o vídeo “ para saber, nomeadamente, “quem é que nos vê, porque é que nos vê, porque é que o vídeo online é tão apelativo do ponto de vista da comunicação e da transmissão da mensagem”.

Esta nova forma “de nos dizermos nas redes sociais” é considerada muito importante, porque “hoje não basta só utilizarmos a linguagem escrita. A linguagem da imagem também conta ela própria uma história e torna-se muito mais apelativa. Portanto, no fundo, é aliarmos aquela que é a mensagem de Fátima a um conteúdo de imagem que também diz o que é o acontecimento e a história de Fátima”.

A aposta estratégica “nesta forma de comunicarmos”, pode permitir chegar “a peregrinos mais jovens, a peregrinos que eventualmente tenham maior apetência para absorver a mensagem através da imagem e menos através da escrita ou através, inclusivamente, daquela que é uma mensagem que pode ser mais densa, que é a linguagem verbal”, admite Carmo Rodeia.

Na sua página online, o Santuário tem uma emissão em permanência a partir da Capelinhas das Aparições. "Também temos na transmissão online uma janela no canal Youtube, através do qual transmitimos, por exemplo, a missa diária das 11h, do programa oficial de segunda-feira a domingo, para além do terço das 21h30, para além das conferências e de concertos. Além disso, ainda, todos os meses nós produzimos e realizamos um pequeno vídeo “Santuário num minuto”, que mostra um aspeto concreto quer de espaços do Santuário, aqueles que são mais conhecidos, mas também aqueles que são mais escondidos do grande olhar dos peregrinos”.

A Segunda Jornada de Comunicação decorre esta sexta-feira no Centro Pastoral Paulo VI. Destina-se, sobretudo, “a gente da área da comunicação, seja do Santuário de Fátima, da Diocese de Leiria/Fátima, seja de outras dioceses do país. Mas também a profissionais de comunicação que queiram aprender mais e que queiram crescer connosco e ajudar-nos a crescer naquilo que é a linguagem religiosa, uma linguagem mais específica, mais codificada, mas que nem por isso deixa de ser menos apelativa e que se pode dizer também de forma apelativa”.