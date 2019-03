​Galerias Romanas de Lisboa com visitas em língua gestual

Cerca de dois mil anos de história podem ser visitados entre sexta-feira e domingo com a abertura ao público das Galerias Romanas, na Baixa de Lisboa, que têm, pela primeira vez, visitas guiadas em língua gestual portuguesa.



A grande novidade este ano é o facto de as Galerias Romanas estarem "mais acessíveis" com a realização de visitas em língua gestual portuguesa para públicos surdos ou com deficiência auditiva, disse à agência Lusa Joana Sousa Monteiro, diretora do Museu de Lisboa.

"Vamos ter, em três momentos da visita, tradução para a língua gestual portuguesa permitindo a quem tem deficiência auditiva que entenda a interpretação histórica que se faz do monumento", explicou, acrescentando que, na sexta-feira, entre as 10:00 e as 17:00, as Galerias vão receber 600 crianças já que as "escolas há muito solicitavam" esse pedido.

Joana Monteiro avançou que as visitas só voltam a acontecer em setembro, depois de as inscrições para as que vão decorrer entre sexta-feira e domingo terem ficado esgotadas em "quatro/cinco horas", já que "são sempre muitos os interessados".

Desde sábado passado que os bombeiros estão a bombear a água existente no local de forma a tornar possível a descida e a visita porque, habitualmente, as Galerias têm cerca de 1.10 metros de água limpa que vem dos lençóis freáticos.

Só depois é feita a instalação elétrica para que seja possível observar toda a estrutura", explicou Lídia Fernandes, coordenadora do Museu de Lisboa -- Teatro Romano.

"Desde que foi descoberto, em 1771, tem um comportamento muito estável debaixo de água e com um nível de humidade altíssimo. Não convém secá-lo muitos dias seguidos porque pode haver consequências danosas para este património que tem duas vantagens e/ou importâncias vitais: uma é ser do Século I, temos às nossas costas dois mil anos de história, e outa é sustentar ainda hoje os edifícios pombalinos", disse Lídia Fernandes.