Cahill pendurou as botas aos 39 anos

O futebolista australiano Tim Cahill, médio que representou os ingleses do Everton e do Millwall, anunciou o fim da carreira desportiva, aos 39 anos.

Em novembro, Cahill já tinha colocado um ponto final na carreira internacional, na qual se destacou como o melhor marcador da Austrália, com 50 golos em 108 jogos.

"Sou um homem velho para o futebol atual. Adorava continuar a jogar, tive uma ótima passagem de seis meses pela Índia, mas tenho 39 anos. Agora estou interessado em televisão, vou tirar o curso de treinador e vou passar bons momentos com a família, relaxando um pouco", disse.

Cahill terminou a carreira a jogar no Jamshedpur, da Liga indiana, marcando dois golos em 11 jogos.

Esteve em Inglaterra de 1998 a 2012, com mais de 200 jogos pelo Everton e o Millwall, antes de rumar à liga norte-americana, atuando nos New York Red Bulls. Depois, jogou na China, no Shanghai Shenhua e no Zhejiang Greentown, antes de regressar à Austrália para representar o Melbourne City.

"Foi fantástico jogar em quatro grandes continentes. Tive uma carreira fantástica e sou muito grato por isso. Respeito muito o jogo e quero aprender mais. Ser treinador é algo que, definitivamente, está no meu horizonte", concluiu.