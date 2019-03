Reações à morte de Zeca Mendonça. “Um homem bom” que "faz parte da história do PSD”

O líder social-democrata, Rui Rio , lamentou a morte de Zeca Mendonça e considerou que o antigo assessor do partido "faz parte da história do PPD/PPD".

Cavaco Silva e Rui Rio recordam Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD que morreu esta quinta-feira, como um "homem bom", que faz parte da história do partido.

"A propósito do seu aniversário, há uns dias, tive oportunidade de transmitir ao Zeca e à família que nunca esquecerei o quanto ele me ajudou na minha vida política. Foram dezenas de campanhas feitas com o seu apoio direto, que mostraram a sua enorme lealdade, capacidade e dedicação, ao PSD e, dessa forma, a Portugal. Presto-lhe uma sentida homenagem", lê-se na nota assinada por Cavaco Silva.

Numa declaração escrita, Cavaco Silva, que liderou o PSD entre 1985 e 1995, refere que foi com "tristeza" que tomou conhecimento da morte de Zeca Mendonça e recorda que ainda há poucos dias falou com ele.

O antigo presidente do PSD Luís Marques Mendes lamentou a morte de "um grande amigo" e recordou o histórico assessor do partido Zeca Mendonça como "uma pessoa com o coração do tamanho do mundo".

"Um laranjinha de uma dedicação sem limites. Um colaborador de uma lealdade exemplar", destacou Marques Mendes, numa declaração à agência Lusa.

Marques Mendes, que liderou o partido entre 2005 e 2007 e a bancada parlamentar entre 1996 e 1999, defendeu que o PSD "deve muito" a Zeca Mendonça.

"Todos temos para com ele uma enorme dívida de gratidão", salientou.

Na rede social Twitter, o cabeça-de-lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, também recorda as suas memórias com o histórico assessor social-democrata.

"O Zeca Mendonça ensinou-me muito; muitíssimo. Convivemos de perto quando fui líder parlamentar e desde então ficámos sempre a falar. Atento, previdente, discreto. Nunca se impunha e impôs-se-nos a todos. Nele e com ele, o humanismo era poder. O poder de fazer bem. Bem ao outro", refere.

Numa nota de pesar publicada no site do partido, o PSD expressa igualmente "profunda consternação" com a notícia da morte de Zeca Mendonça.

"Nesta hora, faltam as palavras para expressar a sua importância para o partido e para todos aqueles com quem se cruzou ao longo da vida. Dedicação, seriedade e amizade são apenas alguns dos valores em que pensamos quando o relembramos", refere o texto, assegurando que o legado do histórico assessor "permanecerá para sempre".