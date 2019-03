Lazio e Shakhtar Donetsk castigados pela UEFA

A UEFA condenou a Lazio, de Itália, e o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, a fechar partes dos seus estádios na próxima época, devido ao comportamento racista dos seus adeptos em jogos da Liga Europa.

Em fevereiro, os adeptos do Shakhtar Donetsk, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, exibiram uma tarja com mensagens de extrema direita no jogo em casa com os alemães do Eintracht Frankfurt, próximos adversários do Benfica na competição.

No mesmo mês, alguns torcedores da Lazio, igualmente de extrema direita, fizeram a saudação nazi no jogo fora contra o Sevilha.