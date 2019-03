Futsal. Benfica derrota Quinta dos Lombos e fecha meias da Taça

Já é conhecido o emparelhamento das meias-finais da Taça de Portugal de futsal. Os quatro jogos dos quartos de final disputaram-se esta quinta-feira.

O Sporting vai defrontar o Burinhosa e o Benfica joga contra o Fundão.

1/4 Finais

Sporting 2-1 Belenenses

Benfica 4-1 Quinta dos Lombos

Modicus 7-8 g.p. Burinhosa

AD Fundão 7-2 Futsal Azeméis

1/2 Finais

Sporting - Burinhosa

AD Fundão – Benfica

As meias-finais disputam-se no sábado e a final no domingo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.