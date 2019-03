​Morreu Zeca Mendonça, histórico assessor do PSD

José Mendonça, o “Zeca”, histórico assessor do PSD morreu esta quinta-feira de cancro. Trabalhou com todos os líderes do PSD à exceção de Rui Rio e atualmente fazia parte da equipa de comunicação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Conhecido e reconhecido por gerações de jornalistas e de deputados, Zeca Mendonça era, aos 70 anos feitos no dia 24, o mais antigo assessor político em funções.

Começou a trabalhar no PSD, logo depois da fundação, como segurança.