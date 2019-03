Deputados louvam padres campeões europeus de futsal

Veja também:

Os deputados da Assembleia da República vão votar, esta sexta-feira, uma proposta de congratulação pela conquista do quinto título europeu de futsal do clero pela seleção de Portugal.



A seleção portuguesa de futsal do clero sagrou-se campeã europeia em fevereiro passado, ao derrotar a Bósnia-Herzegovina, por 3-0, na final do torneio, realizado no Montenegro. É a quinta vez que Portugal arrecada este troféu que reúne as melhores seleções europeias do clero.

A equipa nacional de sacerdotes superou na fase de grupos as formações de Montenegro, Bielorrússia e Bósnia-Herzegovina, tendo, na fase a eliminar, batido a Hungria e a Polónia, no desempate de grandes penalidades, até reencontrar a Bósnia no jogo da final, onde impôs o seu favoritismo.

Na proposta de voto de congratulação n.º 790/XII, apresentada pelos deputados dos PSD e do CDS, destaca-se o feito dos sacerdotes portugueses, elogia-se o “Cristiano Ronaldo da Seleção da Igreja” e a veia goleadora do padre André Meireles.

“A Seleção nacional de Futsal do Clero teve nesta edição o comando técnico do Mister Ricardo Costa e a braçadeira de Capitão coube ao Padre Marco Gil, conhecido entre os pares como o Cristiano Ronaldo da Seleção da Igreja. O resultado alcançado, que enaltecemos, constitui, naturalmente, motivo de orgulho para todos os Portugueses”, lê-se no documento da proposta.

Para a vitória e a conquista do título foram decisivas a arte e a inspiração do padre André Meireles, da diocese de Vila Real.

Os deputados portugueses indicam isso mesmo na proposta, referindo que “a 13ª edição do Campeonato da Europa de Futsal do Clero contou com a participação de 17 Seleções nacionais” e que a final foi ganha com um “surpreendente “hat-trick” do padre André Meireles”.

A concluir a proposta, os parlamentares escrevem que “Assembleia da República associa-se, deste modo, ao sentimento de reconhecimento nacional por esta vitória, saudando a Seleção nacional de Futsal do Clero e o Selecionador nacional Ricardo Costa pela excelente demonstração do valor desportivo e pela forma como dignificaram Portugal”.

Os deputados consideram, ainda, que os padres “contribuíram para a projeção internacional do país, e para a notoriedade desta modalidade desportiva, e escrevendo mais uma brilhante página da meritória história do desporto nacional e da igreja”.

Em 13 edições do Campeonato da Europa de Futsal do Clero, denominado 'Clericus Cup', Portugal tem o melhor palmarés, com cinco títulos.

A edição do próximo ano será disputada em Praga, na República Checa.