Presidente de Moçambique anuncia fim das operações de busca e salvamento

De acordo com o Presidente moçambicano, depois da operação dos últimos dias, deixou de haver indicação de locais com pessoas isoladas pela subida das águas na zona centro do país.

O Presidente de Moçambique anunciou esta quinta-feira o fim das operações de busca e salvamento de vítimas do ciclone Idai.

No entanto, Filipe Nyusi sublinha que as equipas no terreno vão continuar em prontidão para atuar em caso de necessidade de salvamento.

A maior preocupação para as autoridades moçambicanas, agora, é a operação de ajuda humanitária às milhares de pessoas que perderam quase tudo no ciclone.

"É importante que as instituições nacionais e internacionais orientem esforços para otimizar os recursos disponíveis de forma transparente para que cheguem aos que realmente necessitam", disse o Presidente nesta declaração ao país.

O mais recente balanço oficial dá conta de 468 mortos e 1.522 feridos em Moçambique, em resultado da passagem pelo país do ciclone Idai, a 14 de março. Mais de 135 mil pessoas vivem atualmente em centros de acolhimento, sobretudo na região da Beira.

A passagem do ciclone Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Malawi fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas.