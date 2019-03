"FC Porto tem usado e abusado e vai pagar por isso"

À entrada para as últimas oito finais do campeonato, Benfica e FC Porto partilham a liderança, com 63 pontos.

Os encarnados, em vantagem no desempate do primeiro lugar, recebem o Tondela na noite de sábado, para a jornada 27 da Primeira Liga. No mesmo dia, mas à tarde, os azuis e brancos vão à capital do Minho defrontar o Sporting de Braga, terceiro classificado, com 58.