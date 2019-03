O Sporting apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal de futsal, ao derrotar o Belenenses por 2-1, no terceiro jogo da 'final a 8', disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Cardinal e Deo marcaram os golos dos leões. Já Bruno Pinto descontou para os azuis.

Os leões vão agora defrontar o Burinhosa, sábado, às 15h00, na primeira meia-final da edição 2018/19 da Taça de Portugal.