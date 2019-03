"A melhor qualidade de Cavaco Silva não é a memória", diz António Costa

A melhor qualidade de Cavaco Silva não é a memória, afirma o primeiro-ministro, António Costa, sobre a polémica das ligações familiares no Governo.



“O professor Cavaco tem muitas qualidades, seguramente, [mas] a melhor qualidade dele não é a memória, nem sobre os seus próprios governos nem sobre a composição do atual Governo. Todos os nomes que se têm falado fazem parte deste governo desde o primeiro dia e desde o primeiro dia com assento no conselho de ministros”, disse António Costa, esta quinta-feira, aos jornalistas.

Cavaco Silva afirmou, na quarta-feira, que "não há comparação possível" entre o Governo a que deu posse em 2015 e o atual executivo, no que concerne às relações familiares. "Segundo li também na comunicação social, parece que não há comparação em nenhum outro país democrático desenvolvido", atirou o antigo Presidente da República.

Na resposta, o primeiro-ministro recordou o passado e falou de bancos falidos. “Acho estranho que quem hoje se preocupa com relações familiares se tenha preocupado tão pouco no passado com outras relações, porque nenhum membro do meu Governo sairá do Governo para formar um banco, que depois vá à falência e fique a viver à custa dos contribuintes”, atirou António Costa.

O primeiro-ministro deixou uma garantia: as ligações familiares não pesaram na altura de escolher o seu elenco governativo.

“Eu não escolhi nenhum membro do Governo por ser familiar ou não ser familiar de quem quer que seja e, felizmente, também não vir por em causa a competência ou o mérito pessoal de cada um desses membros do Governo”, sublinhou António Costa.