G-15 convoca Pedro Proença para esclarecer reintegração do Gil Vicente na I Liga

O G-15 decidiu, esta quinta-feira, convocar uma reunião com o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, para esclarecer o caso da reintegração do Gil Vicente na I Liga.

Foi o presidente do Marítimo que serviu de porta-voz, após reunião, do grupo dos clubes das I e II Ligas, excetuando os três grandes. Carlos Pereira revelou, em declarações aos jornalistas, que, acima de tudo, os clubes pretendem ver esclarecida a situação do clube de Barcelos.

Por isso, foi decidido, por unanimidade, convocar o presidente da Liga "com caráter de urgência", de forma a obter esclarecimento "em relação àquilo que foi o memorando, o acordo e a norma em rigor", relativamente à decisão de que o Gil seria reintegrado na I Liga na próxima época. Nesse sentido, "nada melhor" que uma explicação de Pedro Proença.

"Queremos ouvir [o presidente da Liga] porque somos pessoas de bem e ter a interpretação mais fiável para a decisão que possamos vir a tomar ou não. Não está aqui em causa a impugnação, mas o esclarecimento. Só após essa reunião é que poderemos tomar uma decisão, mas penso que isso não está em causa", assinalou Carlos Pereira, que quer "conhecer a interpretação dos juristas em relação à norma".

O presidente do Marítimo lembrou que os clubes que não estiveram envolvidos no processo não tiveram acesso às reuniões entre LPFP, Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os clubes, Gil Vicente e Belenses, pelo que "seria leviano adiantar alguma coisa sem ter na primeira pessoa a explicação àquilo que foi ao longo deste tempo discutido e solicitado pelos clubes".

Comunicado da Federação não detém G-15

Carlos Pereira negou que os clubes só agora tenham "acordado" para a situação, que "vem a ser discutida há muito", mas que só agora estão em posse de "todos os documentos", pelo que reuniram "para os analisar".

A FPF emitiu um comunicado a exigir que o Gil Vicente seja integrado na I Liga na próxima época, conforme planeado. Questionado sobre se esta tomada de posição do organismo que controla o futebol português tira força ao G-15 na matéria, Carlos Pereira discordou:

"A Federação tem o direito de pensar aquilo que quiser e tem o direito de fazer os comunicados que entender, mas os clubes também têm o direito de interpretar a norma como ela está redigida."

O presidente do Marítimo admitiu que ouvir o Gil Vicente, parte interessada, "é uma hipótese, mas só depois de ouvir o presidente da Liga", que colocou de parte a possibilidade de uma "guerra" entre Liga e FPF e deixou uma garantia ao emblema minhoto: "Que fique aqui bem claro que não há nada contra o Gil, não há nada contra ninguém. O que há é a nossa interpretação em benefício do futebol português."

A reunião do G-15, que esta quinta-feira não contou com a representação de Estoril e Nacional, com o presidente da LPFP ficou marcada para segunda-feira, às 10h30, novamente em Vila Nova de Gaia.