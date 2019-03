Operação Marquês. Zeinal Bava interrogado em junho

Zeinal Bava vai ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa, a 26 de junho, na fase da instrução da Operação Marquês, avança a SIC Notícias.



O antigo presidente executivo da PT é um dos arguidos do processo. É suspeito da prática de crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.

A fase de instrução da Operação Marquês começou no final de janeiro deste ano.

Esta fase processual facultativa funciona como um mecanismo de controlo jurisdicional da acusação do Ministério Público e termina com a decisão do juiz de levar ou não a julgamento os arguidos.

A instrução foi requerida por 19 arguidos, entre os quais o ex-primeiro-ministro José Sócrates, o ex-ministro Armando Vara, os ex-administradores da PT Henrique Granadeiro e Zeinal Bava e o empresário Carlos Santos Silva.