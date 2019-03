​Orçamento Participativo Jovem 2019 já foi lançado. Há 500 mil euros para investir

Segundo dados do Ministério da Educação, na edição do ano passado foram apresentadas mais de 800 propostas que foram depois votadas por cerca de 15 mil pessoas, com idade média de 22 anos.

Ao mesmo tempo que é lançada a nova edição, os projetos vencedores da edição do ano passado começam agora a ser implementados. Há várias iniciativas relacionadas com desporto inclusivo, um projeto sobre energia azul e outro que pretende aproximar jovens e séniores.

Podem candidatar-se os jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos. “O Orçamento Participativo Jovem Portugal tem como objetivos o reforço da qualidade da democracia e o maior envolvimento dos cidadãos jovens nos processos de decisão, promovendo a sua participação na definição de políticas públicas adequadas às suas necessidades e ao interesse do país”, lê-se na nota do Ministério da Educação sobre a iniciativa.

Criação de uma rede de desporto para inclusão de jovens com necessidades especiais, Geraldo Pinto, 18 anos

O projeto de inclusão social consiste em colocar ao alcance de todas as crianças a prática do Judo assim como outras áreas marciais, em iniciativas especiais a crianças e adolescentes com dificuldade financeira e/ou psico-motoras, constituindo-se como uma oportunidade de igualdade, integração e relacionamento social, recebendo apoio psicológico, educativo, social e escolar.

Concelhos de Valença, Paredes de Coura e Monção

Teatro da Pessoa - Partilha e Intervenção Cultural, Ana Sequeira, 25 anos, Horta

Criação de um espaço comum, acessível a todos, que possa servir tanto a pedagogia como a produção artística. Um espaço com zonas distintas, uma minibiblioteca artística com predominância do género teatral que servirá de consulta para quem desejar, um espaço/galeria de lazer/convívio disponível para exposições. Uma loja social onde todos possam trocar/vender/comprar artigos em segunda mão e um estúdio de aulas/ensaios que sirva de igual modo de espaço de apresentação de espetáculos/eventos culturais.

Concelho de Caldas da Rainha





Energia Azul (Energia Osmótica), Miguel Ribeiro, 19 anos, Leiria

A energia azul (ou energia osmótica) que pode criar I MW de eletricidade simplesmente com a diferença entre água salgada e água doce e uma membrana de I m2. Pretende-se desenvolver um protótipo desta tecnologia, em pequena escala, sendo possível, no futuro, executar em grande escala e mesmo aplicar em zonas com falta de energia e possivelmente a criação de água potável como resíduo.

Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo

Âmago - Rede de Colaboração Intergeracional de Inovação para a Saúde, Hérnâni Oliveira, 30 anos, Esposende

Este projeto pretende criar condições para o estabelecimento de uma rede de colaboração intergeracional que promova o desenvolvimento e a disseminação de respostas inovadoras para a área da saúde. Esta proposta traduz-se na fomentação de parcerias entre escolas de ensino básico e secundário e organizações recreativas seniores, para o estabelecimento de laboratórios colaborativos que possam permitir a discussão de problemas existentes na área da prevenção e comunicação em saúde. Jovens e seniores são convidados a detetar necessidades, analisá-las, desconstruí-las e propor soluções para aumentar o conhecimento da população sobre a saúde. Serão utilizados formatos jornalísticos digitais por forma a disseminar as estratégias de atuação propostas.

Concelhos do Porto, Esposende e Matosinhos

(Re)Florescer o Minho, Miguel Alegria (coautores: Mário Fernandes e Fabrícia Silva), 21 anos

Reflorestar as áreas atingidas pelos incêndios no Minho (distrito de Viana do Castelo e Braga), em parceria com todos os municípios. Além da reflorestação, serão utilizadas ações de consciencialização e informação acerca da importância da limpeza das florestas, conservação do meio ambiente e uso racional dos recursos naturais. A iniciativa será promovida através da realização do Festival Foundation Fest, sendo este o ponto de encontro para a realização de atividades ligadas à consciencialização ecológica e angariação de verbas criando sinergias entre todos.

Distritos de Viana do Castelo e Braga

Caminhando para a Inclusão, Márcia Gomes, 28 anos, Penafiel

A atividade física é um meio privilegiado de educação, valorização do lazer e integração social. A atividade física expressa-se em três dimensões: a competitiva, a recreativa e a terapêutica. O objetivo é trabalhar a dimensão recreativa e terapêutica. Na dimensão recreativa são propostas atividades de expressão corporal (dança e música). Na dimensão terapêutica propõe-se realizar um trabalho preventivo com sessões de fisioterapia e atividade física. Realização de ações de informação/sensibilização para pessoas com deficiência, familiares e cuidadores informais sobre a importância da atividade física e exemplos de treino funcional para realizarem no domicílio.

Concelhos de Penafiel, Lousada, Paredes e Felgueiras

Desporto para Todos, Ana Rita Moreira, 30 anos, Águeda

Um projeto inovador de desporto reinventado. Uma escola para um futuro saudável e amigo da comunidade. É um modelo inovador integrador das melhores metodologias pedagógicas e sociais que desenvolvam aptidões relacionadas com a criatividade, cidadania, cooperação, integração e exercício físico e mental.

Região de Vale Domingos. Concelho de Águeda