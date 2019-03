Papa revela porque é que não deixou fiéis beijar o seu anel

O Papa Francisco revelou que foi por preocupações higiénicas que não deixou alguns fiéis beijar o seu anel, na passada segunda-feira.

O Papa estava a receber cumprimentos dos fiéis, depois de uma celebração no santuário do Loreto, em Itália, quando a partir de determinada altura começou a afastar a mão cada vez que alguém lhe tentava beijar o anel, como é tradição.

Alguns dos fiéis ficaram desorientados com o gesto do Papa e as imagens do incidente tornaram-se virais.

A verdade, porém, é que durante largos minutos o Papa deixou os fiéis beijar-lhe a mão ou o anel e só a partir de certo ponto é que passou a impedir a prática.

Esta quinta-feira Alessandro Gisotto, do gabinete de comunicação do Vaticano, clarificou o incidente, dizendo que perguntou diretamente ao Papa e que ele explicou que foi por motivos de higiene que teve aquela atitude.

“Foi simplesmente uma questão de higiene. Ele gosta de abraçar e de ser abraçado”, explicou Gisotto, em declarações aos jornalistas.