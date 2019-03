Manuel Machado: "Gil Vicente tem de jogar na I Liga"

Ouvido por Bola Branca , Manuel Machado não vê, "no imediato, outro cenário que não seja a reintegração do Gil Vicente" no principal escalão dentro do período previsto, independentemente das hesitações.

O presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, subscreve o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, a impor a integração do Gil Vicente na I Liga na próxima época de 2019/20.

Recuo que pode ter consequências graves

O Gil Vicente, esta época, está a jogar na série A do campeonato de Portugal, mas os jogos valem zero pontos. Manuel Machado avisa para os perigos de inverter a decisão de reintegrar o Gil Vicente na I Liga no final da presente temporada, colocando em causa a forma como seria atribuída a classificação da série que a formação minhota integra:

"O que é que aconteceria ao Campeonato de Portugal? O Gil não pode descer porque não somou pontos, mas também não pode subir à I Liga porque não somou pontos. O que é que aconteceria no final? Atirava-se os 18 papéis ao ar, a ver quem era o campeão e quem descia de divisão? É que isto tem uma implicação, como o comunicado da Federação diz, e muito bem, a todos os níveis e em todas as competições. A acontecer isto, muito honestamente, [o futebol português] batia no fundo."