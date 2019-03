​Holanda. Número de mortos do ataque em Utrecht sobe para quatro

Morreu esta quinta-feira no hospital uma das cinco pessoas que ficaram feridas durante o tiroteio num elétrico em Utrecht, na Holanda, avança a agência France-Presse. A vítima é um homem de 74 anos.



Desta forma, subiu para quatro o número de vítimas mortais do ataque de 18 de março. Há outro ferido grave que permanece hospitalizado. Uma terceira pessoa que ficara também ferida com gravidade já teve alta do hospitalar.

O principal suspeito do tiroteio, Gökmen Tanis, de 37 anos, já confessou a autoria do crime e garante ter agido sozinho.

As autoridades holandesas acusaram, entretanto, Tanis de homicídio com intenção terrorista, tentativa de homicídio com intenção terrorista e de ameaças com intenção terrorista.