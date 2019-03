"Sporting precisa de mais como Bas Dost e Bruno Fernandes e não de vendê-los"

As notícias de eventuais transferências de Bruno Fernandes, Bas Dost e de outros nomes sonantes do plantel leonino no final desta temporada pode não significar uma aposta na melhoria do plantel. O alerta é de Tiago Fernandes, treinador que passou pela formação sportinguista e que assumiu o cargo de interino do plantel profissional após a saída de José Peseiro.

“Perder a espinha dorsal é um risco muito grande nas aspirações do Sporting. Era fundamental continuarem os dois centrais, no meio Bruno Fernandes é imprescindível e não há dinheiro para comprar outro e também deviam manter Bas Dost. Temos que ir buscar mais Bas Dost, Bruno Fernandes e Coates para que no futuro o Sporting tenha equipa para lutar por títulos”, começa por afirmar a Bola Branca.