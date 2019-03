Jornada 28 arranca na sexta-feira com dérbi do Porto

A Liga divulgou, esta quinta-feira, os horários da jornada 28 do campeonato, que arranca na sexta-feira, dia 5 de abril, com o dérbi da cidade do Porto, no Estádio do Dragão.

O FC Porto recebe o Boavista às 20h30, no único jogo do dia. O Sporting de Braga entra em campo no dia seguinte, à mesma hora, no terreno do Moreirense.

O Sporting e o Benfica jogam no domingo. Os encarnados visitam o Feirense, às 17h30, enquanto os leões recebem o Rio Ave, às 20h00.

A jornada fecha na segunda-feira, dia 8 de abril, às 20h15, com o Tondela-Portimonense.

Os jogos dos três grandes terão relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.