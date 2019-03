Veja o melhor golo da história do Barcelona. É de Messi

Os adeptos do Barcelona elegeram o golo "maradoniano" de Lionel Messi ao Getafe, em 2007, como o melhor de sempre da história do clube.

A votação foi levada a cabo no site do Barcelona. O golo foi marcado numa eliminatória da Taça do Rei. O segundo classificado foi outro golo de Messi: na final da Taça do Rei, frente ao Atlético de Bilbau.

Veja o melhor golo da história do Barcelona, para os adeptos: