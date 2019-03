“Hoje por eles, amanhã podemos ser nós”. Escuteiros de Chaves solidários com Moçambique

E o agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, aderiu à iniciativa de “boa vontade e com vontade de ajudar as vítimas da tragédia em Moçambique”, explica Augusto Ladeiras, da direção do agrupamento.

Nas escolas da cidade foram colocados vários pequenos contentores, onde as comunidades escolares são convidadas a depositar as suas partilhas.

O núcleo de Chaves da Fraternidade Nuno Álvares, associação católica de escuteiros adultos, juntou-se à iniciativa SOS Moçambique e está a recolher bens para ajudar as vítimas da passagem do ciclone Idai.

Os artigos poderão ser entregues esta quinta e sexta-feira nos agrupamentos de escolas Dr. Júlio Martins e Fernão de Magalhães e na Academia de Artes de Chaves.

No sábado e no domingo, os donativos deverão ser entregues na igreja matriz de Chaves.

Desportivo de Chaves envia abraço solidário a Moçambique

À campanha junta-se também o Desportivo de Chaves, que vai promover a recolha de medicamentos e outros bens para Moçambique, na receção ao Sporting, no sábado, para a I Liga de futebol. "Apelamos à solidariedade dos nossos sócios e simpatizantes que, estamos certos, irão dizer ‘presente’", indica o clube de Chaves, no sítio oficial da Internet.

A campanha de recolha de medicamentos e outros bens, em parceira com o núcleo de Chaves dos escuteiros adultos da Fraternidade Nuno Álvares (FNA), será feita no encontro em casa, frente ao Sporting, no sábado, com início às 18:00, da 27ª jornada do principal escalão.

Além de vários medicamentos, o clube apela aos adeptos que levem outros produtos, como pensos higiénicos, redes mosquiteiras, velas, lençóis, mantas, calçado, roupa e desinfetantes de água.

Os contentores para o depósito dos bens que os adeptos queiram oferecer estarão colocados à entrada de cada uma das bancadas do Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira.

Mas a ajuda flaviense não fica por aqui. “Vamos oferecer mais de 4 mil peças de material desportivo (fatos de treino, camisolas, casacos, etc.) , que enviaremos com um abraço solidário a Moçambique e com os nossos votos de que consiga regressar à normalidade o mais rapidamente possível”, lê-se na nota divulgada pelo clube.

Os bens recolhidos em Chaves partirão na terça-feira para Moçambique, num contentor que sairá de Lisboa.