Sidnei vai poder jogar pela seleção espanhola

Sidnei, central de origem brasileira do Bétis que passou pelo Benfica, está próximo de completar o processo de obtenção de nacionalidade espanhola e, assim, poder representar a seleção daquele país.

O jogador, de 29 anos, completou, em janeiro, o período de cinco anos contínuos obrigatório de residência em solo espanhol para poder solicitar nacionalidade. O maior bónus para Sidnei e para o Bétis é que o defesa deixará de ocupar uma vaga de jogador extra-comunitário. Além disso, segundo o jornal "As", a seleção espanhola está interessada em chamá-lo, embora conte com a oposição do Brasil.

Sidnei entrou na Europa pela mão do Benfica, em 2009, proveniente do Internacional. No entanto, nunca conseguiu afirmar-se em pleno e, sete anos depois (com cedências ao Besiktas e ao Espanhol pelo meio), na época 2014/15, o Desportivo da Corunha adquiriu-o em definitivo, após um ano de empréstimo. No início da presente temporada, o Bétis pagou 4,5 milhões de euros para contratar Sidnei aos galegos.