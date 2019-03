Rescisões, mortes e reformas. Notariados precisam de gente

Veja também:

Sem a contratação de mais funcionários é impossível diminuir as filas nas conservatórias públicas. A denúncia é feita pela Associação Sindical dos Conservadores dos Registos.

“Sejam conservatórias do interior, sejam conservatórias da área do Grande Porto, de Aveiro, Coimbra, tudo tem fila”, diz à Renascença a sindicalista Margarida Martins.

“E o problema não é o Brexit”, acrescenta, contrariando a vice-presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, Sofia Carvalho, que, também na Renascença, no programa As Três da Manhã, tinha apontado o Brexit como principal causa para o aumento da afluência nas conservatórias.

“O problema é a falta de recursos humanos, que se agudizou com as rescisões, com as mortes e com as reformas”, destaca Margarida Martins.

“A média de idade dos serviços é 55 anos. Há 20 anos que não há concursos”, sublinha ainda.

A sindicalista aconselha os cidadãos para evitarem renovar o cartão do cidadão ou o passaporte durante as férias da Páscoa, pois podem surgir mais problemas com o acréscimo previsto de afluência.