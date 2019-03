​João Vieira Pereira é o novo diretor do Expresso, David Dinis será o número dois

João Vieira Pereira, que ocupava o lugar de diretor-adjunto – com a responsabilidade pela área da Economia –, vai ser o novo diretor do Expresso, substituindo Pedro Santos Guerreiro, que abandonou a direção na semana passada. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do semanário.

David Dinis, ex-diretor do Observador, da TSF e do Público, será, agora, o número dois da direção de Vieira Pereira.

A restante direção será composta por Paula Santos, que ocupava o cargo de editora-executiva, Martim Silva e Miguel Cadete, que foram diretor-executivo e diretor-adjunto, respetivamente, de Pedro Santos Guerreiro, e Marco Grieco, que se manterá como diretor de arte do Expresso.

Vieira Pereira chegou ao Expresso em 2006, tendo antes integrado as redações do Jornal de Negócios e do Semanário Económico, onde, neste último, foi diretor.

Pedro Santos Guerreiro abandonou o Expresso depois de uma reunião com o Conselho de Administração, na quinta-feira, apenas um dia depois de Vítor Matos, editor de política, ter apresentado a sua demissão do cargo em virtude de uma newsletter que o mesmo não escreveu ter surgido assinada por si (a decisão, Vítor Matos atribuiu-a a Pedro Santos Guerreiro) sem a autorização do editor de política – que, sabe a Renascença, se manterá, agora, no cargo.