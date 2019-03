Jorge no Santos com o foco no regresso à seleção brasileira

Jorge, antigo lateral esquerdo do FC Porto, mostrou-se muito satisfeito por chegar ao Santos, por empréstimo do Mónaco, e aponta para o regresso à seleção brasileira como o principal objetivo. Em declarações à SantosTV, o defesa de 23 anos acredita que o Santos é o clube certo para chamar à atenção do selecionador, Tite:

"O Santos é uma vitrine enorme para voltar a chegar à seleção. O meu foco é dar o meu melhor para poder regressar à equipa", começou por dizer.

O lateral soma uma internacionalização pela seleção brasileira, em 2017, num amigável contra a Colômbia, quando ainda alinhava no Mónaco. O defesa, que fez apenas três jogos no FC Porto, deixou uma mensagem de agradecimento à direção do "Peixe" e ao treinador, Sampaoli:

"Uma palavra de grande agradecimento ao Santos, que fez tudo para me contratar. É uma felicidade muito grande estar aqui, é um projeto que me agrada. O Sampaoli ligou-me, conversou comigo, e foi muito importante".

Jorge deixou o Flamengo em 2016 e, depois de duas temporadas no estrangeiro - um ano e meio no Mónaco, e meia época no FC Porto -, diz que regressa ao Brasil munido de uma intensidade europeia:

"O futebol na Europa é completamente diferente. Trago outra intensidade, foco no trabalho e no dia-a-dia, para poder render no dia de jogo. Foi uma grande aprendizagem".