Figueiredo e Gouveia empatados no Open da Índia

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia não comprometeram no primeiro dia de competição em Nova Deli, no Open da Índia, pontuável para o European Tour. Os dois portugueses estão a meio da tabela, depois de uma volta inicial com uma pancada acima do par.

Stephen Gallacher e Julian Suri estão na liderança, depois de uma volta com 67 pancadas, cinco abaixo do par. O escocês e o norte-americano são perseguidos por um grupo de quatro golfistas empatados no terceiro liga, com -4: Christiann Bezuidenhout, Pablo Larrazábal, Robert Karlson e Prom Meesawat.

Os dois golfistas portugueses estão no no lugar 58, empatados com mais 16 adversários, com 73 pancadas, uma acima do par. Esta sexta-feira, tentarão passar o "cut" para prolongarem a estadia na Índia até domingo.