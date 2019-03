Sporting prepara Chaves com regresso dos internacionais, mas sem Bruno Fernandes

O Sporting continuou, esta quinta-feira, a preparação para a partida frente ao Desportivo de Chaves, no próximo sábado, com destaque para o regressi e integração dos jogadores que estiveram ao serviço das seleções, e ainda sem Bruno Fernandes, que continua lesionado.

Os internacionais realizaram um treino diferenciado de recuperação física, no relvado, à parte do resto do grupo, que trabalhou sem limitações.

Já Bruno Fernandes continua em dúvida para a partida. O médio realizou treino condicionado no relvado, à parte do restante grupo de trabalho. Diaby regressou lesionado da seleção maliana, e efetuou tratamento a uma entorse do hálux do pé direito. Tiago Ilori e Rodrigo Battaglia continuam em recuperação das respetivas lesões.

O plantel de Marcel Keizer termina a preparação para a deslocação a Trás-os-Montes na sexta-feira, às 10h30. O técnico holandês fará a antevisão da partida às 12h30, em Alcochete.

O Chaves-Sporting tem pontapé de saída marcado para sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.