Yaris bem calibrados nas mil curvas da Córsega

Os Toyota Yaris aparentam estar bem preparados para o quarto rali da temporada WRC, na Córsega. Meeke, Tanak e Latvala ficaram no "top 5" no "warm-up", esta quinta-feira de manhã.

O piloto da Irlanda do Norte foi o que curvou mais rápido, concluindo os 5.39km, em Sorbo Ocagnano, em 3:46.7. Ogier, em Citroen C3, gastou mais 0.9 segundos. O terceiro mais rápido foi o líder do Mundial, Ott Tanak (+1.4s). O melhor dos Hyundai foi Dani Sordo. O espanhol fez o quarto tempo, à frente de Latvala, com mais 2.2 segundos do que Meeke.

Evans foi o melhor dos Fiesta, com o sexto registo, a 2.5 segundos do mais rápido.

A Volta a Córsega começa esta sexta-feira, com a primeira passagem pela especial de Bavella. O rali das mil curvas conta com seis troços cronometrados na sexta-feira, mais seis no sábado e termina com duas especiais no domingo, incluindo a "Power Stage", em Calvi.