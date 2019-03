Pepa: "Só uma exibição a roçar a perfeição dará a vitória no Estádio da Luz"

Pepa, treinador do Tondela, diz que a equipa beirã está pronta para lutar pelos três pontos no Estádio da Luz, frente ao Benfica, na jornada 27 da I Liga. Em conferência de imprensa, o técnico define a chave para o sucesso:

"A cima de tudo acreditamos que é possível. Olhamos e reconhecemos as dificuldades, e temos de roçar a perfeição para conseguir a vitória", começou por dizer o técnico de 38 anos.

O treinador beirão recordou também a vitória, "que todos achavam impossível", da temporada passada, no Estádio da Luz, por 3-2: "Sabemos a montanha muito alta que vamos encontrar, sabemos o que temos de fazer e recordamos que conseguimos o que achavam que era impossível, no ano passado. É passado, mas é algo que nos podemos agarrar e perceber que já conseguimos, por mérito".

O Tondela ocupa, atualmente, o 16º lugar da tabela, o primeiro da zona de despromoção, com 25 pontos somados. Pepa reconhece o mau momento da equipa, que não vence há cinco jogos, mas acredita que a posição na tabela não reflete o rendimento da equipa:

"Não fugimos às questões. Os pontos que temos não correspondem ao que temos feito. Não fugimos à responsabilidade e reconhecemos o momento difícil. Encaramos este jogo como os outros. Temos uma estratégia definida para o que podemos fazer dentro de campo, porque queremos surpreender o Benfica".

Pepa diz que a motivação da equipa é total, pelo natural envolvimento de jogar contra uma equipa da dimensão do Benfica, mas diz que não que será uma partida com desfecho pré-definido: "A motivação é máxima. É um jogo de maior impacto. Quem nos dera jogar sempre com este mediatismo. Não pensamos só nos próximos sete jogos e dar este de barato. Não temos nada a perder, mas sim tudo a ganhar. São três pontos importantes para as duas equipas".

O Benfica-Tondela está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio da Luz, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.