Resultados de apoio às artes vão ser conhecidos ainda antes de setembro

São 18,6 milhões de euros, mais dois milhões do que no último concurso. É este o montante que será distribuído nos concursos bienais de apoio ás artes que são lançados esta quinta-feira. Depois da polémica e contestação no último concurso, a Ministra da Cultura afirma ter “esperança” que, desta, os problemas sejam sanados.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral, da Renascença, Graça Fonseca lembra que quando tomou posse anunciou que “queria cumprir um calendário do primeiro trimestre do ano” para o lançamento dos concursos. Esta, é por isso a primeira vez que os concursos da Direção Geral das Artes são lançados em março. Na entrevista que poderá ouvir na sexta-feira, a ministra sublinha que “nos últimos 10 anos” houve um concurso que abriu “a 19 de dezembro” e

“todos os outros foram entre outubro e novembro”.

Uma nota do Ministério da cultura indicava esta semana que a publicação dos resultados está prevista para setembro. Tratam-se de os “resultados finais”. Em entrevista à Renascença, Graça Fonseca avança outra data. A ministra indica que “a decisão será comunicada no final de julho, início de agosto”. A titular que herdou a responsabilidade de reformular os polémicos concursos esclarece que a data de “setembro, é depois da audiência dos interessados”, ou seja, depois de conhecidos os resultados as estruturas artísticas apoiadas e não apoiadas têm um período para reclamarem a decisão do júri.

Graça Fonseca considera que este calendário agora posto em marcha pode permitir às estruturas "prepararem com tempo e num quadro de maior estabilidade a atividade para os dois anos seguintes". O concurso vai ter dois domínios: “a Criação e a Programação" explica a ministra, nesta edição do Ensaio Geral gravado ao vivo no Teatro Nacional D. Maria II, no âmbito do Dia Mundial do Teatro, esclarecendo que assim seguem “uma das recomendações do grupo de trabalho e algo que as companhias tinham referido”.

A Criação, absorverá 70% do montante global, e contará com seis áreas artísticas a concurso. Já a Programação terá 30% da dotação total a concurso. É neste âmbito que a Ministra da Cultura explica que “há um princípio de que nenhuma região pode absorver mais do que 40% do total” das verbas.

As áreas artísticas a concurso, no domínio da Criação são Artes Visuais, Circo Contemporâneo e Artes de Rua, Cruzamentos Disciplinares, Dança, Música e Teatro. Do montante global de apoio para o próximo biénio, o domínio da criação terá cerca de 13 milhões de euros e o domínio da programação perto de 5,6 milhões.

No domínio da Programação, "os montantes mínimos a garantir anualmente por região são os seguintes: 40 mil para a Região Autónoma dos Açores e 40 mil para a Região Autónoma da Madeira, 150 mil euros para o Algarve e outros 150 mil euros para o Alentejo".

Neste domínio, há 400 mil euros reservados para a Área Metropolitana de Lisboa, assim como para a Região Centro e outros 400 mil euros para o Norte. Na Criação, a repartição financeira será feita pelas áreas artísticas deste domínio: Artes Visuais, Circo Contemporâneo e Artes de Rua, Cruzamentos Disciplinares, Dança, Música e Teatro.

Este é o primeiro concurso plurianual aberto pelo novo diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, nomeado em fevereiro. A versão definitiva do modelo de apoio às artes, revisto e simplificado, foi publicada a 1 de março, em Diário da República, tendo desde então sido abertos concursos no domínio da Internacionalização e para o programa simplificado de Apoio a Projetos.