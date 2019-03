Ucrânia garante que FIFA e UEFA foram questionadas sobre Júnior Moraes

Yuri Zapisotsky, secretário-geral da Federação Ucraniana de Futebol, diz que a UEFA e FIFA foram questionadas em relação à elegibilidade de Júnior Moraes, antes da sua primeira convocatória.



"Quero destacar que, durante o período em que consideramos a convocatória do Júnior Moraes, consultamos especialistas da FIFA e da UEFA, que confirmaram a sua legitimidade de jogar pela seleção ucraniana", disse, em declarações reproduzidas no site da federação.

Zapisotsky mostrou-se confiante em relação ao desfecho disciplinar aberto pela UEFA: "Pedimos aos nossos adeptos que fiquem calmos. Estou convencido que o Comité de Disciplina da UEFA vai manter os resultados dos jogos contra Portugal e Luxemburgo, depois de ter ouvido a nossa justificação".



Os contornos do caso

Em causa está a elegibilidade de Júnior Moraes, avançado brasileiro naturalizado ucraniano, que poderá não cumprir todos os critérios da FIFA para alinhar pela seleção ucraniana, por não ter vivido cinco anos ininterruptos na Ucrânia, um dos artigos dos Estatutos da FIFA.

O avançado chegou em 2012 para o Metalurh Donetsk, e deixou a Ucrània depois de quatro anos e oito meses, quatro meses antes de cumprir os cinco anos seguidos em solo ucraniano. Junior Moraes rumou ao Tianjin Tianhai, em 2017, e regressou pouco depois ao Dínamo de Kiev.

No entanto, a Federação Ucraniana afirma que cumpriu todos os regulamentos no processo de naturalização de Júnior Moraes, de acordo com a legislação ucraniana, que exige, para efeitos de cidadania, que uma pessoa apenas precise de estar 180 dias por ano no país.