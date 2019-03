Ivo Vieira não alimenta rumores de saída do Moreirense

Ivo Vieira, treinador do Moreirense, preferiu não alimentar os rumores de saída do clube. O técnico termina contrato com o Moreirense no final da temporada, mas recusou falar sobre o seu futuro:

"«O meu futuro não é o mais importante. Há duas coisas muito importantes neste momento, que é o jogo em Portimão, e a instituição Moreirense, que respeito muito. O único compromisso que ponho aqui é lutar para fazer o melhor possível por esta instituição. O meu futuro depois vai ser decidido, de uma ou de outra forma. Sei que tenho contrato até junho, vou cumprir, quero fazer o melhor por respeito aos nossos sócios e à instituição".

Numa longa resposta, o treinador de 43 anos diz que "está consciente do trabalho que tem feito e do seu profissionalismo", atitude que "vai levar até ao fim, sem nunca desistir".

O Moreirense, atualmente em 6º lugar da I Liga, com os mesmos 42 pontos que o quinto classificado Vitória de Guimarães, está na luta pela qualificação para a Liga Europa. Ivo Vieira espera um jogo difícil em Portimão:

"Pode-se proporcionar aqui um jogo bonito, um jogo bom, temos de ser muitos concentrados e correr atrás dos três pontos. Podemos ter um jogo muito interessante a nível de oportunidades e de qualidade perante aquilo que eu defendo para o futebol, no sentido de podermos dar espetáculo. Estão aqui ingredientes, em termos de equipas e de ideia.

Ivo Vieira falou ainda sobre a posição de lateral esquerdo. Sem Bruno Silva, por lesão, e Rúben Lima, impedido de jogar pela direção, o técnico admite que vai ter de jogar com um jogador adaptado: "Temos de viver com isso e preparar da melhor forma com aqueles que temos, sem chorar os que não temos. Temos que ir para a luta, alguém irá jogar nessa posição e acredito que vai dar uma resposta cabal".

O Portimonense-Moreirense é a partida inaugural da 27ª jornada da I Liga, esta sexta-feira, às 20h30.