Óliver sonha com a seleção espanhola, nem que seja "para carregar bolas ou cortar a relva"

Óliver Torres, médio do FC Porto, sonha com a estreia pela seleção espanhola, e não se importaria de ser convocado "para carregar bolas, água, regar ou cortar a relva". Em entrevista à agência EFE, Óliver brincou com uma eventual convocatória, mas mostrou-se confiante com uma chamada no futuro:

"Se tiver de ir à seleção espanhola carregar água, bolas, ou regar e cortar a relva, é-me indiferente. Iria aprender muito com eles. Estou convencido que vou acabar por ser chamado e me estrear", disse.

O médio dos dragões olha para jogadores como Asensio, Ceballos, Johnny e Gayá, antigos colegas nas seleções de formação, e acredita que poderá ser chamado, se mostrar que está em forma:

"Estive nas categorias inferiores, acompanho a seleção e sei que estão a trabalhar muito bem. Há uma boa geração, muitos dos quais fui companheiro de balneário. É um objetivo que tenho, trabalhar todos os dias para ter essa oportunidade. Luis Enrique já demonstrou que quando os jogadores estão bem, chama-os.

Pensar na final da Liga dos Campeões dá "pele de galinha"



Depois de ter afirmado que o Liverpool "iria passar mal" frente ao FC Porto na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões, Óliver reitera que os dragões terão oportunidade de lutar pela qualificação: "Somos difíceis de vencer, pressionamos e somos agressivos. Eles vão ter de trabalhar muito se querem passar. Se trouxermos um bom resultado de Liverpool, vai ser um jogo muito bonito".

Com a final a ser disputada no Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, clube de formação de Óliver, o médio não esconde que seria um sonho realizado: "Fico com pele de galinha só de imaginar. Estar numa final da Liga dos Campeões é algo que poucos jogadores têm o privilégio de conseguir e jogá-la com o FC Porto seria incrível. Se fosse no Wanda Metropolitano seria muito especial, um sonho".

A primeira mão da eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões entre Liverpool e FC Porto disputa-se em Anfield Road, no dia 9 de abril. A segunda mão, no Estádio do Dragão, joga-se a 17 de abril. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.