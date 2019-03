Bruno Varela escolhe golo de Herrera na Luz como pior momento da carreira

Bruno Varela, guarda-redes do Benfica emprestado ao Ajax, escolheu o golo de Héctor Herrera no Estádio da Luz, na última temporada, como o pior momento da carreira. Em entrevista ao jornal "Record", Varela não teve problemas em escolher o golo do mexicano como o que "mais custou a digerir":

"Não me lembro de outro golo tão difícil de sofrer. Por tudo o que significou. Pelo jogo, pelo minuto, por ser em nossa casa, por todo o contexto. Sabíamos que se ganhássemos tínhamos gande hipóteses de sermos campeões. E se que perdêssemos ficaria difícil. Era o ano do tão desejado penta. A desilusão foi maior. É o momento mais duro da minha curta carreira".

Na partida da 30ª jornada da temporada 2017/18, Herrera apontou o golo da vitória frente ao Benfica, aos 90 minutos, e embalou o FC Porto para o título de campeão. Varela foi ainda questionado em relação ao golo sofrido no Estádio do Bessa, no início da temporada, exibição que lhe custou a titularidade:

"Esse golo passou depressa. No momento, nem se pensa nisso. É o típico 'vamos embora', e foi isso que pensei. Continuamos o jogo, são coisas que acontecem. O golo do Herrera custou-me muito mais do que esse frango", disse.

Europeu 2020 é objetivo e futuro por decidir

Ainda sem qualquer jogo oficial disputado esta temporada, quer no Benfica, na primeira metade da temporada, quer no Ajax, desde janeiro, Varela espera que a temporada 2019/20 seja "o seu ano", para poder regressar à seleção nacional e lutar por um lugar no Euro 2020. Varela já foi convocado por Fernando Santos, mas nunca se estreou.

"Sempre tive ambições na seleção. Não fui ao Mundial, mas era a quarta opção. Na altura avisaram-me disso, porque queriam saber onde ia andar, caso houvesse algum problema com os que foram chamados. Sei que tenho oportunidades de ir à seleção, se jogar", disse.

Apesar da certeza de querer jogar, Bruno Varela ainda não saber onde jogará na temporada 2019/20. Varela é, atualmente, segunda opção no Ajax, atrás de André Onana. O Ajax tem opção de compra de cinco milhões de euros, e Varela ainda não tem certezas em relação à próxima época:

"É muito cedo para saber, e para dizer se gostaria de ficar ou não. Ficar no Ajax seria um bom passo para a minha carreira, mas voltar ao Benfica também seria muito bom. As duas opções estão em aberto. Não sei o que vai acontecer ainda. O Benfica será sempre a minha casa e sou sempre feliz lá, mas se tiver de dar este pass, também ficarei feliz".