"Seria sensacional ver Gabriel jogar por Portugal"

A possibilidade de Gabriel jogar pela seleção portuguesa enche de orgulho o treinador que lançou o médio do Benfica, aos 17 anos, no futebol sénior. Paulo Campos não teve dúvidas em apostar no miúdo na equipa principal do Resende a agora diz que seria "sensacional" vê-lo jogar por Portugal.

"Ver Gabriel jogar pelo Benfica e com a possibilidade de integrar a seleção portuguesa vai ser espetacular. Ele merece, é um grande profissional, um grande atleta, um grande ser humano e tenho a certeza que o seu futuro vai ser brilhante. Espero que ele tome a melhor decisão possível, entre a seleção brasileira e portuguesa. Seria sensacional jogar pela seleção portuguesa", diz o treinador, de 62 anos, que trabalhou com Otto Glória e foi adjunto de Vanderlei Luxemburgo, no Real Madrid, em entrevista à Renascença.



Com avós portugueses, Gabriel é elegível para Fernando Santos e já se disponibilizou para atuar pelos campeões europeus. Isto depois de no Brasil ter sido noticiado um contacto da Federação Portuguesa de Futebol com o agente do jogador do Benfica.

Passado como central

Atualmente no Tupynambás, Paulo Campos recorda que quando estreou Gabriel. no Resende, colocou-o logo no meio-campo. "No Resende, nos sub-20, via-se que ele tinha muita qualidade. Naquela altura ele era defesa central e eu acreditava que pela sua qualidade ele nos podia ajudar na equipa principal, noutra posição. Foi aí que lhe atribui a função de médio", recorda.

Gabriel saíria no final dessa temporada, ainda adolescente, para a Europa, para jogar nos juniores da Juventus. Teve contrato com a equipa italiana até 2016, mas nunca atuou pela equipa principal. Foi emprestado a Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno. Sem jogar na Serie A, foi cedido em 2015 ao Leganés, da segunda divisão espanhola. Ajudou o clube a conseguir a promoção e assinou duas boas épocas na liga espanhola, pelo emblema dos arredores de Madrid.

Aos 25 anos, o médio, que custou oito milhões de euros ao Benfica, ainda não foi internacional pelo Brasil e está disponível para jogar por Portugal. Esta temporada, tem 32 jogos realizados pelo clube lisboeta.