Devin Booker é o mais jovem de sempre a fazer 50 pontos em jogos consecutivos

Devin Booker apontou, na madrugada desta quinta-feira, 50 pontos frente aos Washington Wizards, e tornou-se o jogador mais jovem da história da NBA a apontar mais de 50 pontos em jogos consecutivos.

O extremo dos Phoenix Suns fez 50 pontos e 10 assistências contra os Wizards, e 59 frente aos Utah Jazz. Booker juntou-se a um grupo exclusivo de sete jogadores a conseguir fazer mais de 50 pontos em jogos consecutivos, para além de Kobe Bryant, Michael Jordan, James Harden, Allen Iverson, Bernard King e Antawn Jamison. Booker, de 22 anos, é o mais jovem de sempre a fazê-lo.

Esta temporada, Devin Booker é o segundo a conseguir mais de uma exibição de 50 pontos. Harden já o fez oito vezes, enquanto que LaMarcus Aldridge, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Kevin Durant, Blake Griffin, LeBron James, Damian Lillard, Derrick Rose, Klay Thompson e Kemba Walker conseguiram-no numa partida.

Apesar do excelente momento ofensivo, Devin Booker nao conseguiu evitar as derrotas nas duas partidas. Os Phoenix Suns têm o segundo pior registo da NBA esta temporada e ocupam o último posto, na conferência oeste, com 17 vitórias e 59 derrotas.

NBA:

Phoenix Suns 121-124 Washington Wizards

Chicago Bulls 98-118 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 103-118 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 107-99 Indiana Pacers

Utah Jazz 115-100 Los Angeles Lakers