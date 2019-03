Bas Dost pode estar de saída do Sporting no mercado de transferências de verão, segundo avança o jornal "A Bola".

O avançado holandês de 29 anos é um dos ativos mais valiosos do plantel leonino, e a necessidade de encaixe financeiro por parte da SAD pode motivar uma saída precoce do goleador, que tem contrato até 2021.

De acordo com a publicação, o Sporting já definiu o valor de 20 milhões de euros para a venda de Bas Dost, que custou 11,85 milhões de euros em 2016, proveniente do Wolfsburgo. Para além do encaixe financeiro pretendido com a venda, a saída de Bas Dost representaria um grande alívio na folha salarial do clube.

Bas Dost está na sua terceira temporada de leão ao peito e somou, deste então, 91 golos em 121 jogos disputados. Apesar da veia goleadora, o holandês atravessa um momento menos positivo na sua carreira no Sporting. Nos últimos oito jogos apenas apontou dois golos, frente ao Braga.