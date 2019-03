FC Porto de olho em central do Fluminense para colmatar saída de Militão

O FC Porto estará interessado na contratação de Léo Santos, defesa central que alinha no Fluminense, por empréstimo do Corinthians.

De acordo com a publicação do jornal "O Jogo", os dragões procuram um novo central para a próxima temporada, para substituir Éder Militão, que já foi anunciado como reforço do Real Madrid, a troco de 50 milhões de euros.

Léo Santos, internacional sub-20 pela seleção brasileira, estreou-se na equipa principal do Corinthians em 2016. Na última temporada fez 28 jogos na equipa paulista. Atualmente, está emprestado ao Fluminense até ao final da temporada 2019, que apenas termina em dezembro, mas o Corinthinas terá uma cláusula no acordo para fazer regressar o jogador, em caso de propostas de valor.

Não seria a primeira vez que o FC Porto negociava uma contratação com o Corinthians, depois de Felipe em 2016. Giuliano Bertolucci é o representante de Léo Santos, que está habituado a negociar com os dragões, por agenciar Éder Militão, Alex Telles e Felipe.

Com a saída confirmada de Militão para o Real Madrid, o FC Porto terá, pelo menos, quatro opções confirmadas para o eixo da defesa na próxima temporada: Felipe, Pepe, Mbemba e Diogo Leite.