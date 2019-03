Bangladesh. Várias presas num edifício em chamas

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num edifício de uma zona comercial da capital do Bangladesh. Muitas pessoas ficaram presas no interior e algumas chegaram a saltar do prédio para escapar às chamas.

Segundo as autoridades, mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas e foram transportadas para diferentes hospitais em Dhaka.

Cerca de uma dezena de bombeiros foram chamados para apagar o fogo.

Em fevereiro, um incêndio de grandes proporções matou 71 pessoas num bairro antigo de Dhaka.