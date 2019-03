Bangladesh. Incêndio em prédio de 19 andares faz pelo menos 17 mortos

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira num edifício de uma zona comercial da capital do Bangladesh. Muitas pessoas ficaram presas no interior e algumas chegaram a saltar do prédio para escapar às chamas.

Segundo as autoridades, mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas e foram transportadas para diferentes hospitais em Dhaka. Por volta das 14h em Lisboa, as autoridades avançaram à AFP que já há 17 mortos confirmados.

Cerca de uma dezena de bombeiros foram chamados para combater as chamas.

Em fevereiro, um incêndio de grandes proporções matou 71 pessoas num bairro antigo de Dhaka.