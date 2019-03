Paris Saint-Germain desmente interesse em Florentino

Antero Henrique, diretor desportivo do Paris Saint-Germain, desmentiu, em declarações ao jornal "O Jogo", o interesse na contratação do médio defensivo do Benfica Florentino Luís.

O rumor foi lançado pelo jornal "Le Parisien", que noticiou que Florentino era um dos principais objetivos do clube francês para o mercado de transferências de verão, interesse que recebeu eco nos jornais portugueses. A publicação noticiava ainda que Antero já tinha contactado Bruno Carvalho, representante de Florentino, contacto desmentido pelo dirigente português.

Florentino Luís foi lançado na equipa principal do Benfica no dia 10 de fevereiro, na goleada por 10-0 frente ao Nacional. Desde então, o médio de 19 anos fez sete jogos e apontou o seu primeiro golo na última jornada do campeonato, frente ao Moreirense.

O médio tem contrato até 2022, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, contrato que assinou em outubro, quando ganhava espaço na equipa B das águias. No entanto, o Benfica deve voltar a renovar contrato com Florentino, de forma a blindar a sua saída com uma cláusula de 120 milhões, valor das cláusulas de outras promessas da formação, como Gedson Fernandes e João Félix.