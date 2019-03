Camião atropela multidão e mata pelo menos 32 na Guatemala

De acordo com a agência Reuteres, este é um dos acidentes de viação mais graves dos últimos anos no país. Em 2013, um autocarro despistou-se e caiu numa falésia, tendo morrido nesse acidente 43 pessoas.

O camião atropelou um grupo de pessoas que estava na estrada a ver as consequências de um outro acidente de viação.





Também o Presidente do país, Jimmy Morales, apresentou as suas condolências às famílias enlutadas. "Estamos a coordenar as ações para prestar todo o apoio aos familiares das vítimas", escreveu na sua rede social Twitter.