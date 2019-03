A venda de Dost, a recuperação de Bruno Fernandes e uma "CAN azul"

Bas Dost preparado para a saída do Sporting no mercado de verão, o iminente regresso de lesão de Bruno Fernandes, e uma Taça das Nações Africanas com forte presença do FC Porto são os destaques das capas dos jornais desportivos desta quinta-feira.

O jornal "A Bola" faz manchete com a saída do avançado holandês do Sporting está definido e com preço definido: 20 milhões de euros. O jornal chama ainda à capa o interesse do FC Porto na contratação de Léo Santos, central do Fluminense.

Já o "Record" dá destaque ao iminente regresso de Bruno Fernandes à competição. O médio do Sporting está lesionado desde a última jornada do campeonato, frente ao Santa Clara, mas pode regressar já para o jogo em Chaves. "Bruno dá tudo", pode ler-se. Entrevista a Brunno Varela e o regresso de lesão de Seferovic são também destaquen na capa do jornal.

"O Jogo" faz manchete com a Taça das Nações Africanas pintada "de azul". O FC Porto vai-se fazer representar na prova com cinco jogadores, Brahimi, Marega, Loum, Aboubakar e Mbemba, assim como três emprestados, Chidozie, Mikel e Waris.