Em definitivo. Solskjaer é o treinador do Manchester United até 2022

Solskjaer passou o teste. O Manchester United anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato com o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer como treinador efetivo dos "red devils" até 2022.

O técnico foi o escolhido pela direção do clube inglês para "segurar o barco" até ao final da temporada, após o despedimento de José Mourinho do cargo, mas os bons resultados prolongaram a estadia. O noruguês agradeceu a oportunidade, em declarações reproduzidas no site do clube:

"Desde o primeiro dia que cheguei, como jogador, sentir que era um clube especial. Estes últimos meses têm sido uma experiência fantástica. Este é o trabalho que sempre sonhei e estou entusiasmado por poder ficar aqui a longo prazo".

Solskjaer venceu os primeiros oito jogos no cargo e, no total, venceu 14 e empatou dois nas suas 19 partidas à frente do clube, período no qual amealhou mais pontos do que qualquer outra equipa na Premier League. O Manchester United é quinto classificado, a três pontos do terceiro classificado, o Tottenham.

O Manchester United está também nos quartos de final da Liga dos Campeões, depois de ter eliminado o Paris Saint-Germain, nos "oitavos", com uma reviravolta época no Parque dos Príncipes. Nos quartos de final, os "red devils" enfrentam o Barcelona.